Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Русские умирают. Это наша лучшая инвестиция", – сказал Грэм*. И умер сам. Зеленский открыл новый счёт

"Русские умирают. Это наша лучшая инвестиция", – сказал Грэм*. И умер сам. Зеленский открыл новый счёт

Царьград Коллаж Царьграда Его последнее фото – в обнимку с Зеленским, а последнее заявление – о давлении на Китай, чтобы принудить Россию капитулировать.

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