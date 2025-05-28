Совокупный темп роста ИT-отрасли составил 28%

Среднегодовой совокупный темп роста отечественной отрасли современных технологий достиг почти 28%, сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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