В США для питания ИИ обратилась к «энергии земли»

Администрация президента США Джо Байдена намерена упростить процесс получения разрешений для развития геотермальной энергетики с целью поддержки инфраструктуры искусственного интеллекта, особенно для центров обработки данных, передает агентство Bloomberg.
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