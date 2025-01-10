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В США для питания ИИ обратилась к «энергии земли»

Администрация президента США Джо Байдена намерена упростить процесс получения разрешений для развития геотермальной энергетики с целью поддержки инфраструктуры искусственного интеллекта, особенно для центров обработки данных, передает агентство Bloomberg.

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