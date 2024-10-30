Присутствие иностранных военных становится все более очевидным Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине.
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