Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на яйца

Цены на куриные яйца в России остаются стабильными, текущие ценовые колебания являются обычными. С начала года отпускные стоимость яиц первой и второй категорий снизилась на 19,2% и 24,8% соответственно, составив в среднем 76,4 и 62,5 рублей за десяток.
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