Российские штурмовики захватили важный опорник ВСУ на Ореховском направлении

Штурмовые подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, совместно с взаимодействующими подразделениями из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» заняли и зачистили от украиснких оккупантов важный опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.