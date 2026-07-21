Российские штурмовики захватили важный опорник ВСУ на Ореховском направлении

Штурмовые подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, совместно с взаимодействующими подразделениями из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» заняли и зачистили от украиснких оккупантов важный опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.
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