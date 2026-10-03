В 2027 году в России повысят все виды пенсий

Все виды пенсий, в частности страховые, социальные, военные, будут повышены в России в 2027 году, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
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социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8 процента. а ЖКХ на 11%. Спасибо за заботу!
А как же два прошлых года, когда пенсия не прибавилась ни на копейку! Тоже писали: по закону, все пенсии... А про социальные забыли? Теперь опять "все", а оказывается страховые. Не все разбираются, а недовольство растёт.