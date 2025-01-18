Bulgarian Military: В небе над Запорожьем российские бомберы только что поучаствовали в революции

Военно-транспортные Ил-76 превращены в стратегические бомбардировщики, в одном вылете способные в пыль стирать целые города Примерно неделя потребовалась западным и украинским военным специалистам чтобы разгадать главную тайну внезапного российского бомбового удара, нанесенного 8 января 2025 года по огромному оборонному заводу «Мотор-Сич» в Запорожье.