Депутат Кузнецова: К вывозу детей с Украины причастны зарубежные НПО

К вывозу детей с Украины за границу причастны неправительственные организации нескольких зарубежных стран, сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на итоговом заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.