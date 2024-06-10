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Парламентская газета

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Депутат Кузнецова: К вывозу детей с Украины причастны зарубежные НПО

Депутат Кузнецова: К вывозу детей с Украины причастны зарубежные НПО

К вывозу детей с Украины за границу причастны неправительственные организации нескольких зарубежных стран, сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на итоговом заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.

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