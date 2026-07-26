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Россия обнаружила скрытное перевооружение Лондона и Парижа

Россия обнаружила скрытное перевооружение Лондона и Парижа

Великобритания и Франция начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов 26 июля в интервью РИА Новости.

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