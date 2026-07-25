На 29-й минуте матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 «Спартак» — «Родина» судья Рафаэль Шафеев после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение, объявил, что Маркиньос сыграл в мяч, отменил пенальти и назначил угловой удар.