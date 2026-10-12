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Татар-информ

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Дело возбудили на подростка, насмерть сбившего на авто женщину в Казани

Дело возбудили на подростка, насмерть сбившего на авто женщину в Казани

На 15-летнего подростка, который, находясь за рулем легковушки, насмерть сбил женщину в Казани, завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть.

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