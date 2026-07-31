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Россию снова не допустили до чемпионата мира — теперь ФХР пойдет в суд. Надежда на Кубок мира и смену главы ИИХФ

Россию снова не допустили до чемпионата мира — теперь ФХР пойдет в суд. Надежда на Кубок мира и смену главы ИИХФ

Ничего нового.«Россию не допустили до чемпионата мира», — этот заголовок актуален вот уже шестой сезон подряд.

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