Сегодня последний день подачи документов для регистрации в качестве участника выборов

Центральная избирательная комиссия объявляет, что сегодня, 6 октября 2023 года, последний день подачи документов для регистрации в качестве участника избирательной гонки в рамках всеобщих местных выборов 5 ноября 2023 года.
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