«Народный Рух Украины» ― история предательства украинцев

Правду охраняют батальоны лжи. У. Черчилль Если вы родились не позже 70-х годов прошлого столетия, то должны помнить, как перед самым развалом Союза в бывших советских республиках ярким цветом распустились сепаратистские движения в виде «народных фронтов» и им подобных организаций.