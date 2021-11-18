«Народный Рух Украины» ― история предательства украинцев

Правду охраняют батальоны лжи. У. Черчилль Если вы родились не позже 70-х годов прошлого столетия, то должны помнить, как перед самым развалом Союза в бывших советских республиках ярким цветом распустились сепаратистские движения в виде «народных фронтов» и им подобных организаций.
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