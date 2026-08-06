Европейская страна намерена снизить число военных в НАТО

Правительство Чехии намерено пересмотреть свои обязательства по размещению военного контингента на восточном фланге НАТО, предложив сократить лимит численности чешских солдат в подразделениях передового базирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии