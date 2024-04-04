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Грушко назвал демонизацию России непременным условием выживаемости НАТО

Грушко назвал демонизацию России непременным условием выживаемости НАТО

Демонизация Российской Федерации является непременным условием выживаемости НАТО. С соответствующим заявлением в разговоре с RT выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Александр Грушко.

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