Из-за тепла в Москве у клещей началась вторая волна активности

На столичных природных территориях у клещей началась вторая волна активности. Об этом aif.ru сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
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