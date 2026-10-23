Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста‑С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эпоха "необъявлен...
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым