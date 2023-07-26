Схемы движения автобусов № 2, 3, 55 и 57 временно изменят в Иркутске

В Иркутске временно изменится схема движения автобусных маршрутов 2, 3, 55 и 57. Это связано с ремонтом аварийного участка теплосети в микрорайоне Юбилейный временным закрытием дороги от остановки «Болотная» к Областной больнице до вечера 28 июля.