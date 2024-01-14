Кит Харингтон рассказал, что у него диагностировали СДВГ

Звезда “Игры престолов” Кит Харингтон рассказал на подкасте The Hidden 20%, что в 2019 году, когда он лечился от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, у него диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).
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