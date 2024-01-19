Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев получил девять лет из-за коррупции

Бывший прокурор Новосибирской области и Забайкальского края Владимир Фалилеев приговорен в пятницу, 19 января, Ленинским районным судом Барнаула к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима с лишением классного чина, а также к штрафу более пяти млн рублей.