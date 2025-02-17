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В столице Адыгеи продолжают убирать снег на дорогах, тротуарах и остановках

В столице Адыгеи продолжают убирать снег на дорогах, тротуарах и остановках

В Майкопе продолжается уборка снега. В администрации города сообщают, что в настоящее время особое внимание уделено очистке остановочных пунктов и тротуаров, а также проезжей части после обработки реагентами.

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