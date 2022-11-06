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«Реал» хочет, чтобы Азар ушел как можно скорее, но хавбек не намерен покидать клуб

«Реал» больше не верит в Эдена Азара и хочет, чтобы он ушел как можно скорее. 31-летний полузащитник не входит в планы мадридского клуба.

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