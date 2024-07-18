На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков

Также в крае увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14-17 лет В Алтайском крае кадровый дефицит заставляет работодателей все чаще рассматривать кандидатов подросткового возраста, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.