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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков

На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков

Также в крае увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14-17 лет В Алтайском крае кадровый дефицит заставляет работодателей все чаще рассматривать кандидатов подросткового возраста, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.

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