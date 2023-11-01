Хабиб Нурмагомедов высказался о возобновлении карьеры

По словам спортсмена, ему было трудно сказать "нет" славе и богатству, но решение принято Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему было нелегко отказаться от многомиллионных гонораров и принять решение о завершении карьеры.