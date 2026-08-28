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FiNE NEWS

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Кремль опубликовал кадры тест-драйва автомобиля Volga К50 с Владимиром Путиным

28 августа 2026 года пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором президент России Владимир Путин проводит тест-драйв нового отечественного автомобиля Volga К50 в Нижнем Новгороде.

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