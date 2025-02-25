«Автоваз» выставил французам счёт за возвращение Renault

Президент компании «Автоваз» Максим Соколов заявил, что французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, вложенные в развитие производства «Автоваза» во время отсутствия бывшего акционера.
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