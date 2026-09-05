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Царьград

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Запорожская АЭС планирует завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки

Запорожская АЭС планирует завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки

Запорожская АЭС выразила надежду на завершение ремонтных работ и скорый ввод в эксплуатацию линии "Ферросплавная-1", о чём было сообщено на их канале в платформе "Макс".

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