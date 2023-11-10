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  • Николай Громославский
    Пришло время лечить голову!!. Критика полностью отсутствует.!!Пугачева обратила...
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    Фашистов тоже жалеешь? Бандеровцам тоже ссышь смерти пожелать? Мерзкие  - достойны смерти.Пугачева обратила...
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    Жаба...Пугачева обратила...

МЧС России по области: Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском ГО

Открытое горение на складском помещении в Ленинском городском округе ликвидировано. Об этом сообщили «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

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