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CLARITY Act столкнулся с новыми препятствиями перед решающим этапом

CLARITY Act столкнулся с новыми препятствиями перед решающим этапом

Продвижение американского CLARITY Act оказалось под угрозой из-за нехватки времени и политических разногласий.

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