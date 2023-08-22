Казахстан захотел изменить течения российских рек, чтобы обеспечить себя водой...

Наталья Политова

Недавно была статья в "Литературной газете" на эту тему. О том, что отведение части вод сибирских рек в Арал (не поворот их, естественно!) - вполне здравая мысль, которую поддерживали многие выдающиеся советские учёные. О том, что это даст Казахстану и другим республикам Средней Азии возможность развивать сельское хозяйство, а значит - создать новые рабочие места, а значит - к нам они в меньшем количестве будут ехать, у себя работа найдётся. И, наверное, доля истины в этих рассуждениях есть. Однако климат даже на памяти моего поколения (мне 65) существенно изменился. Сибирские реки мелеют - пока не критично, но заметно, замечаю хотя бы даже по Оби (живу в Новосибирске). Боюсь, что уже поколению наших внуков воды будет не хватать. Так что нечего её разбазаривать.