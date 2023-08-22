Не секрет – проблемы с некоторыми видами природных ресурсов во многих странах есть. И водная проблема – одна из самых острых.
Казахстан захотел изменить течения российских рек, чтобы обеспечить себя водой...
Комментарии
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Наталья Политова
Недавно была статья в "Литературной газете" на эту тему. О том, что отведение части вод сибирских рек в Арал (не поворот их, естественно!) - вполне здравая мысль, которую поддерживали многие выдающиеся советские учёные. О том, что это даст Казахстану и другим республикам Средней Азии возможность развивать сельское хозяйство, а значит - создать новые рабочие места, а значит - к нам они в меньшем количестве будут ехать, у себя работа найдётся. И, наверное, доля истины в этих рассуждениях есть. Однако климат даже на памяти моего поколения (мне 65) существенно изменился. Сибирские реки мелеют - пока не критично, но заметно, замечаю хотя бы даже по Оби (живу в Новосибирске). Боюсь, что уже поколению наших внуков воды будет не хватать. Так что нечего её разбазаривать.
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2 час.
Николай Артамонов
Казахстан похоже идёт по пути Окраины!
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Вообще- то есть страны (Саудовская Аравия, например), где бутылка воды стоит дороже бутылки бензина. А что? Выгодный бизнес! Продаем Казахстану бутылку воды- а взамен получаем вагон урановой руды. Ну, или что там еще Казахстан предложить может? Медь? Нам и медь в дело пойдет! А если для господ казахов цена за воду дороговатой покажется- так ведь никто не заставляет! Пейте бензин! Это рынок, господа!
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1 час.
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