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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости

1. Россия не сыграет с Пакистаном на сборе в октябре. Вместо этого будет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встреча с болельщиками, уже 10 октября игроки сборной вернутся в клубы.

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