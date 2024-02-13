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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Получение полного доступа к истории». В Севастополе дистанционно начнут проверять бизнес

«Получение полного доступа к истории». В Севастополе дистанционно начнут проверять бизнес

Одним из нововведений в 2024 году станет внедрение дистанционных проверок через мобильное приложение «Мобильный инспектор», которое позволит вести видеонаблюдение, отслеживать геолокацию проверяемых, а также сохранять фото-, видео- и аудиоматериалы.

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