«Получение полного доступа к истории». В Севастополе дистанционно начнут проверять бизнес

Одним из нововведений в 2024 году станет внедрение дистанционных проверок через мобильное приложение «Мобильный инспектор», которое позволит вести видеонаблюдение, отслеживать геолокацию проверяемых, а также сохранять фото-, видео- и аудиоматериалы.