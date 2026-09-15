Forsa: Недовольство деятельностью канцлера Мерца достигло пика

Недовольство граждан Германии деятельностью канцлера Фридриха Мерца достигло рекорда: всего 10% поддерживают его работу.
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