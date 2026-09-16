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Копеечка - Объявления Донбасса

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2-х комнатная квартира 56кв.м квартал Дзержинского Жовтневый район в Луганске - 3 800 000 руб

2-х комнатная квартира 56кв.м квартал Дзержинского Жовтневый район в Луганске - 3 800 000 руб

‼️Продам 2-х комнатную квартиру на кв. Дзержинского(р-н ОКЕЙ)‼️ ✅5-9 эт. ✅56 кв.м. ✅Изолированные комнаты, раздельный санузел, большая лоджия, кладовка.

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