"Любимая работа": собака стала звездой сети, показав навыки "ремонтника"

Пользователи в сети положительно отозвались на то, как собака качественно "выполняет свою работу". Большинство авторов советовали всем компаниям задуматься о приеме на работу таких "преданных и незаменимых работников" как четвероногие.
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