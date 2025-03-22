Бюджетное проживание под вопросом для любителей путешествовать: как обстоят дела с кемпингами в Крыму в этом году Ольга БезродняяС приближением туристического сезона вопрос о готовности кемпингов в Крыму вновь стал актуальным среди любителей путешествий.