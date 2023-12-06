Столичная государственная филармония имени Еркегали Рахмадиева будет с концертом в Караганде

В концертном зале «Шалкыма» Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева из Астаны 9 декабря в 17:00 даст концерт «Дала дәстүрі», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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