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NYT: утечка секретных документов Пентагона началась в феврале 2022 года

NYT: утечка секретных документов Пентагона началась в феврале 2022 года

Подозреваемый в утечке документов Пентагона Джек Тейшейра начал публиковать в Сети секретную информацию в феврале прошлого года, пишет The New York Times.

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