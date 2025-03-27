Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...В российском горо...
  • Вадим Кузнецов
    Вот, уже измененное состояние сознания. С галлюцинациями. Какое крепкое зелье!Зеленский назвал ...
  • Сергей Храмов
    В Арктике на снегоходах с заднего сидения очень плохо стрелять перед снегоходом. Надо сзади снегохода по середине кре...Путин анонсировал...

На Земле произошла магнитная буря

На Земле произошла магнитная буря

Специалисты Института прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури на Земле, передает ТАСС. По информации ученых, степень возмущения магнитного поля находится на умеренном уровне G2 из пяти возможных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх