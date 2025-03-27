На Земле произошла магнитная буря

Специалисты Института прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури на Земле, передает ТАСС. По информации ученых, степень возмущения магнитного поля находится на умеренном уровне G2 из пяти возможных.
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