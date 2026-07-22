Какое название Петр I дал Санкт-Петербургу на самом деле

Вопрос о том, какое название Пётр I дал городу на Неве, кажется простым только на первый взгляд. Широко известная версия о дне закладки крепости, 16 (27) мая 1703 года, и о том, что царь сразу же нарек её «Санкт-Петербургом», — это лишь красивая легенда.