Какое название Петр I дал Санкт-Петербургу на самом деле

Вопрос о том, какое название Пётр I дал городу на Неве, кажется простым только на первый взгляд. Широко известная версия о дне закладки крепости, 16 (27) мая 1703 года, и о том, что царь сразу же нарек её «Санкт-Петербургом», — это лишь красивая легенда.
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