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Путин сумел обезвредить британского шпиона засевшего в одном из российских банков. Об этом сообщил депутат Делягин

Путин сумел обезвредить британского шпиона засевшего в одном из российских банков. Об этом сообщил депутат Делягин

Интересная жизнь с Vera Star На протяжении многих лет президент России Владимир Путин настойчиво призывал всех представителей крупного российского бизнеса возвращать свои компании под юрисдикцию Российской Федерации.

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