РФ применяет дроны с лазерной связью

Украинская сторона намекает, что РФ начала использовать дроны с лазерной (???) связью. Достоверного на 100% объяснения как именно это работает получатели российских БПЛА не рассказывают, однако предполагают, что лазерные приёмники используются как шлюзовые узлы для mesh-сетевых дронов-камикадзе.