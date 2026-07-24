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РФ применяет дроны с лазерной связью

РФ применяет дроны с лазерной связью

Украинская сторона намекает, что РФ начала использовать дроны с лазерной (???) связью. Достоверного на 100% объяснения как именно это работает получатели российских БПЛА не рассказывают, однако предполагают, что лазерные приёмники используются как шлюзовые узлы для mesh-сетевых дронов-камикадзе.

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