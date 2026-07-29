ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ

Катерина

Ничего не имею против, если жители Одессы сами себя освободят, подобно Крыму, и добровольно вернутся в состав России. Но я слабо в ЭТО верю. Помнится, в 2014 году смотрела видео то-ли в интернете... а вроде даже по нашему ЦТ... Так вот... брали там интервью у одного пацана (лет 6). Он пришёл с мамашей на одну из площадей Одессы, где собралась толпа. Пришёл с битой. На вопрос.. ЗАЧЕМ ОН ТУТ? Гадёныш важно так отвечает на чистейшем русском языке: "Русских пришёл бить. Я же одессит". Думаете, что сегодня другие настроения в славном городе Одессе?