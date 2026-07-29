Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ

С удивлением обнаружил, что до сих пор находятся счастливые люди, не понимающие, почему Россия до сих пор не сровняла порты Одессы, Николаева и остальные заливы и затони Новороссии, временно оккупированных киевским режимом.

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Комментарии
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Катерина
Ничего  не  имею   против, если  жители   Одессы  сами  себя  освободят,  подобно Крыму, и добровольно  вернутся  в  состав  России.  Но  я  слабо  в  ЭТО  верю.  Помнится, в  2014  году  смотрела  видео то-ли  в интернете... а вроде даже по нашему ЦТ... Так вот... брали там интервью у одного пацана (лет 6). Он пришёл с мамашей на одну из площадей Одессы, где собралась толпа. Пришёл с битой.  На вопрос.. ЗАЧЕМ ОН ТУТ? Гадёныш важно так отвечает на чистейшем русском языке: &quot;Русских пришёл бить. Я же одессит&quot;. Думаете, что сегодня другие настроения в славном городе Одессе?
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1 м.
Катерина
Это  я  ещё  про  ДОМ  ПРОФСОЮЗОВ  не  вспомнила.
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1 м.
Вадим Лебедев
Да по всей Украине полно таких...  Одних только видео чего стоят с 2014г. из интернета. Но их воспитание, в таком ключе - проводилось ещё раньше. - Так что ненавидящих нас теперь - очень много.
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1 м.