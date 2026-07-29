С удивлением обнаружил, что до сих пор находятся счастливые люди, не понимающие, почему Россия до сих пор не сровняла порты Одессы, Николаева и остальные заливы и затони Новороссии, временно оккупированных киевским режимом.
ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ
Комментарии
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Катерина
Ничего не имею против, если жители Одессы сами себя освободят, подобно Крыму, и добровольно вернутся в состав России. Но я слабо в ЭТО верю. Помнится, в 2014 году смотрела видео то-ли в интернете... а вроде даже по нашему ЦТ... Так вот... брали там интервью у одного пацана (лет 6). Он пришёл с мамашей на одну из площадей Одессы, где собралась толпа. Пришёл с битой. На вопрос.. ЗАЧЕМ ОН ТУТ? Гадёныш важно так отвечает на чистейшем русском языке: "Русских пришёл бить. Я же одессит". Думаете, что сегодня другие настроения в славном городе Одессе?
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1 м.
Катерина
Это я ещё про ДОМ ПРОФСОЮЗОВ не вспомнила.
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1 м.
Вадим Лебедев
Да по всей Украине полно таких... Одних только видео чего стоят с 2014г. из интернета. Но их воспитание, в таком ключе - проводилось ещё раньше. - Так что ненавидящих нас теперь - очень много.
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1 м.
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