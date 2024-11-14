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Царьград

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Лавров: заморозка украинского конфликта — это минские соглашения "в новой упаковке"

Лавров: заморозка украинского конфликта — это минские соглашения "в новой упаковке"

Глава МИД сравнил идею о заморозке конфликта с минскими соглашениями.Попытки администрации победителя президентской гонки в США Дональда Трампа заморозить конфликт сопоставимы с новыми минскими соглашениями.

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