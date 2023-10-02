Мэр Новоалтайска прокомментировал судьбу хоккейной коробки, которую отстаивают жители

Власти города хотят сохранить местный хоккей и планируют создать инфраструктуру для профессиональных тренировок Глава Новоалтайска Владимир Бодунов прокомментировал ситуацию вокруг хоккейной коробки, которую хотят отстоять местные жители.
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