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Экс-возлюбленный Шакиры Пике хочет решить проблемы с законом вместе со своей с 25-летней девушкой

Экс-возлюбленный Шакиры Пике хочет решить проблемы с законом вместе со своей с 25-летней девушкой

Фотографы подкараулили Пике с его новой возлюбленной у здания суда.Фотографам удалось сделать снимки испанского футболиста Жерара Пике, бывшего бойфренда Шакиры, который вместе со своей новой возлюбленной выходили из здания суда, расположенного в Барселоне.

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