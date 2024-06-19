Экс-возлюбленный Шакиры Пике хочет решить проблемы с законом вместе со своей с 25-летней девушкой

Фотографы подкараулили Пике с его новой возлюбленной у здания суда.Фотографам удалось сделать снимки испанского футболиста Жерара Пике, бывшего бойфренда Шакиры, который вместе со своей новой возлюбленной выходили из здания суда, расположенного в Барселоне.
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