Экс-возлюбленный Шакиры Пике хочет решить проблемы с законом вместе со своей с 25-летней девушкой

Фотографы подкараулили Пике с его новой возлюбленной у здания суда.Фотографам удалось сделать снимки испанского футболиста Жерара Пике, бывшего бойфренда Шакиры, который вместе со своей новой возлюбленной выходили из здания суда, расположенного в Барселоне.