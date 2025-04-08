Что изменится для объектов интеллектуальной собственности - ответ ДГД Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской сообщили о запуске государственной услуги по включению в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в информационные системы «Keden», передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии