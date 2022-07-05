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«У «Зенита» ребята, понимающие друг друга с полуслова» - Колыванов назвал «межконтинентальным дерби» матч между «Зенитом» и «Спартаком»

«У «Зенита» ребята, понимающие друг друга с полуслова» - Колыванов назвал «межконтинентальным дерби» матч между «Зенитом» и «Спартаком»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов сказал, что рассчитывает увидеть в матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» борьбу и накал страстей.

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